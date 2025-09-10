إعلان

بولندا تستدعي القائم بأعمال السفارة الروسية في وارسو بعد "هجوم غير مسبوق"

09:16 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي

(د ب أ)

أدان وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، انتهاك المجال الجوي البولندي بأكثر من 10 طائرات مسيرة، واصفا ذلك بأنه "هجوم غير مسبوق ليس فقط على الأراضي البولندية، بل أيضا على أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وقال سيكورسكي، للصحفيين، إنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية في وارسو، أندريه أورداش، بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى وزارة الخارجية البولندية، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج.

ونفى القائم بأعمال السفارة الروسية أن تكون الطائرات المسيرة روسية.

وقال سيكورسكي "لو كان هناك اعتراف بالذنب، لكان ذلك تقدما، لكننا نفضل ألا يرسل الروس أي طائرات مسيرة".

ونفى سيكورسكي احتمالية وقوع انتهاك عرضي، قائلا "في حالة 19 طائرة مسيرة، من غير المرجح أن يكون الأمر مجرد مصادفة".

وأشار سيكورسكي إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والأمن البولندية "عملت بشكل جيد، مضيفا "لقد قام الجميع بدورهم. هذا عدو يهاجم جيراننا بوحشية، ولن أكذب أن الوضع في أسوا حالاته".

وأضاف سيكورسكي أن ما شهدته بولندا خلال الليل يعكس ما "يعاني منه جيراننا في أوكرانيا كل ليلة تقريبا على نطاق أوسع وأكثر مأساوية".

