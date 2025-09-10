إعلان

حزب الله: العدوان على قطر جزء من مشروع إسرائيل الكبرى

08:49 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

نعيم قاسم الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن جماعته تقف إلى جانب قطر وتدعم مواجهتها للمشروع الإسرائيلي.

وأكد قاسم، أن العدوان على قطر جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى، معتبرا أن ضرب قطر خطوة للوصول إلى إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.

وشدد قاسم، على ان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في قطر عدوان خطير ومدان ولا يمكن الصمت عنه، مشيرا إلى أن عملية "راموت" قرب القدس عملية جريئة شجاعة تثبت أن الشعب الفلسطيني يملك إرادة الحياة والمقاومة.

وأوضح قاسم، أن إسرائيل وأمريكا تمارسان في فلسطين المحتلة وغزة مجازر وإبادة جماعية وقتلا للأطفال والنساء، داعيا حكومات دول المنطقة إلى دعم المقاومة من أجل دولهم وشعوبهم.

وأضاف قاسم": من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها"، موضحا أن الوحدة التي تكون من منطلق الحق تؤدي إلى الوحدة الوطنية في كل البلدان العربية والإسلامية.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "علينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي المجرم".

