غارات إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع والمجمع الحكومي في اليمن

05:37 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

غارات إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع والمجمع الحكوم

وكالات

أفادت وكالة رويترز، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوم جوي على اليمن، استهدفت خلاله وزارة الدفاع، والمحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله باليمن، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله باليمن، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشن عدوانا على اليمن.

ومن جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهدف من الغارة الإسرائيلية على صنعاء شملت معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين.

