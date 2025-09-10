إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية

04:52 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة ثنائية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات المصرية-الإماراتية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية العاصمة الإماراتية الإمارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح