وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة ثنائية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات المصرية-الإماراتية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







