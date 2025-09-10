إعلان

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا حصانة للإرهابيين لا في غزة ولا لبنان ولا قطر

08:52 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

داني دانون

background

وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، بناء على طلب الجزائر وباكستان، في وقت هددت إسرائيل باستهداف قادة حماس أينما كانوا.

علق داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على الإعلان عن الجلسة الطارئة قائلا: "لن تكون هناك حصانة للإرهابيين - لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر، اختار السفير الجزائري التعاون مع حماس ومنحهم دعما من داخل مجلس الأمن".

وأضاف دانون: "لن تتهاون إسرائيل، وستواصل العمل بحزم ضد قادة الإرهاب أينما كانوا، حتى عودة الرهائن وعودة الأمن إلى مواطنينا".

كان الجيش الإسرائيلي شن عصر الثلاثاء غارات جوية استهدفت قادة كبارا في حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

من جهتها حماس، أعلنت مقتل 6 أشخاص في هذا الهجوم مؤكدة نجاة مفاوضيها المستهدفين.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، اغتالت إسرائيل العديد من قادة حماس، منهم زعيمها في غزة يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد الضيف وغيرهما، وفقا لروسيا اليوم.

كما نفذت عمليات اغتيال في الخارج طالت خصوصا في طهران رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وفي ضاحية بيروت الجنوبية نائبه صالح العاروري.

داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة غزة لبنان قطر قتل فريق التفاوض في قطر الهجوم الإسرائيلي على قطر الرد القطري ترامب وأمير قطر
