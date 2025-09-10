

وكالات

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، بشكل غير مباشر التزامه ببرنامج الأسلحة النووية للبلاد، في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التأسيس الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) عن كيم قوله: "إن قضية بناء دولة قوية، تستعرض بفخر الآن بعد أن حققت دولتنا مكانة مرموقة".

ولم يتطرق الزعيم الكوري الشمالي مباشرة إلى الأسلحة النووية، لكن إشارته إلى "الوضع المتميز" تلمح على ما يبدو إلى ترسانة البلاد النووية والصاروخية.

وأضاف كيم: "لا يمكن لأحد، مهما كانت الوسائل، أن يلحق الضرر بوضعنا وأمننا، ولا يمكن لأي قوة أن تعكس التيار القوي نحو عصر الرخاء الذي صنعناه بأنفسنا".

وتابع: "الحقيقة هي أن الاشتراكية التي اخترناها هي الطريق الصحيح الوحيد"، مشيرا إلى أن البلاد قد أسست نظاما سياسيا قويا وبنت قوة وطنية عظيمة.

وقال الزعيم الكوري الشمالي: "لن نسمح بأن يترك مصير بلدنا لأي قوى أجنبية"، مضيفا: "أُقدم تحية عسكرية حارة لجنرالات وضباط وجنود جيشنا، الذين أُوفدوا لعمليات عسكرية خارجية".

واحتفلت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء بالذكرى السابعة والسبعين لتأسيس البلاد في 9 سبتمبر 1948، على يد جد الزعيم الحالي، كيم إيل سونغ، في الجزء الشمالي الشيوعي من شبه الجزيرة الكورية.