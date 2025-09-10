إعلان

بولندا تعلن إسقاط عدة مسيرات دخلت مجالها الجوي

08:08 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

علم بولندا

وكالات

صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة.

وقال رئيس وزراء بولندا، إنه تتم حاليا عملية تتعلق بانتهاكات متعددة لمجالنا الجوي والجيش يستخدم أسلحته ضد الأهداف.

كتب توسك على منصة X: "العملية المتعلقة بانتهاكات متعددة للمجال الجوي البولندي مستمرة. استخدمت القوات السلاح ضد الجسم، أنا على اتصال دائم بالرئيس ووزير الدفاع، تلقيت تقريرًا مباشرًا من قائد العمليات".

وصرح نائب وزير الدفاع الوطني للجمهورية، سيزاري تومشيك، على منصة التواصل الاجتماعي X، أن عملية لتحييد الأجسام التي انتهكت الحدود جارية فوق بولندا.

وزعم الجيش البولندي، أنه أسقط عدة طائرات مسيرة انتهكت مجاله الجوي.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن الجيش البولندي أن طائراته وأخرى حليفة تحلق بمجال بولندا الجوي، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عند أعلى درجات التأهب.

وأفادت وسائل إعلام بولندية، نقلا عن إشعار من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بأن 4 مطارات بولندية، بما في ذلك مطار وارسو شوبان، أُغلقت خلال الليل حتى الأربعاء بسبب "نشاط عسكري غير مجدول يتعلق بضمان الأمن القومي".

من جهة أخرى، نقلت قناة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله: "إنه اطلع على تقارير عن تحليق طائرات روسية مسيرة فوق بولندا.

ولم يصدر حتى الآن تعليق روسي على الإعلان البولندي والتصريح الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

