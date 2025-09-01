استعدادا لمواصلة القتال في غزة.. إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش سيبدأ غدا الثلاثاء، في استدعاء 60 ألفا جندي من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة الحرب في غزة.

وأضافت القناة الإسرئيلية، أنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، مشيرة إلى أن جنود الاحتياط سينتشرون أيضًا على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة لتمكين الجنود النظاميين من الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، وافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على السماح لـ100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح.

ووفقًا لقناة "واينت" العبرية، فإن بن غفير وافق على إضافة 5 مدن وبلديات إلى قائمة البلديات المؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة الخاصة، وهي: كريات جات، وكريات ملاخي، وجان يافني، والمجلس الإقليمي مجيدو، وتل موند.

ويتزامن ذلك مع زيادة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المختلفة.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) منذ بداية العام الجاري، أكثر من 1000 هجوم شنّه المستوطنين في 230 تجمعًا سكانيًا في مختلف أنحاء الضفة.