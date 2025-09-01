أكثر من 250 وسيلة إعلام تحتج على اغتيال الصحفيين في غزة

باريس - (د ب أ)

قامت أكثر من 250 وسيلة إعلام من أكثر من 70 دولة بتسويد صفحاتها الأمامية وصفحاتها الرئيسية على الإنترنت، وقطعت بثها اليوم الاثنين للاحتجاج على قتل الصحفيين في قطاع غزة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، التي نظمت الاحتجاج، إن الجيش الإسرائيلي اغتال 220 صحفيا في قطاع غزة في أقل من عامين.

وقال مدير منظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين في بيان "بمعدل اغتيال الصحفيين في غزة بواسطة الجيش الإسرائيلي، لن يبقى قريبا أي شخص لإبلاغكم بما يحدث، هذه ليست مجرد حرب ضد غزة، إنها حرب ضد الصحافة".

ويزعم الجيش الإسرائيلي باستمرار أن هجماته لا تستهدف سوى حركة حماس الفلسطينية وغيرها من المنظمات المسلحة وأنه يحاول ألا يصيب المدنيين،

وبعد استشهاد خمسة صحفيين في هجوم الأسبوع الماضي، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين.

وقال بروتين إن الصحفيين في غزة يتعرضون بشكل متعمد للاستهداف والتشهير، "بدونهم، من سيحذرنا من المجاعة؟ من سيفضح جرائم الحرب؟ من سيظهر لنا الإبادة الجماعية؟".

وقال إنه يجب حماية الصحفيين الفلسطينيين كما يجب أن تستقبلهم دول أخرى إذا كانوا يريدون الخروج من قطاع غزة.