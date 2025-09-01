ترامب: شركاتنا غير قادرة على البيع في الهند بسبب التعريفات الجمركية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تقوم بأعمال تجارية محدودة جدًا مع الهند، في حين إنهم يقومون بقدر هائل من الأعمال داخل أمريكا، موضحًا "يبيعون لنا كميات هائلة من البضائع فنحن أكبر عميل لهم، لكننا نبيع لهم القليل جدًا حتى الآن".

وأكد ترامب في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة، تروث سوشيال، اليوم، أن العلاقة التجارية بين أمريكا والهند من طرف واحد، منذ عقود عديدة، مشيراً إلى أن أسباب ضعف وجود المنتجات الأمريكية داخل الأسواق الهندية، قيامهم بفرض تعريفات جمركية مرتفعة جدًا على العلامات التجارية لدينا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "التعريفات الهندية الأكبر من أي دولة أخرى، لدرجة أن شركاتنا غير قادرة على البيع في الهند، لقد كانت كارثة من جانب واحد تماما! كما تشتري الهند معظم منتجاتها النفطية والعسكرية من روسيا، والقليل جدًا من الولايات المتحدة، لقد عرضوا الآن خفض تعريفاتهم الجمركي".