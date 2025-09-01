منظمة شنجهاي تدين سقوط ضحايا مدنيين في غزة وتدعو لوقف الحرب

وكالات

أدانت منظمة شنجهاي للتعاون، التي تضم 10 دول من بينها الصين والهند وروسيا وإيران، بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وكوارث إنسانية في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن "الدول الأعضاء تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتدين بشدة الأعمال التي تتسبب بسقوط مدنيين وبكوارث إنسانية في غزة وتدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم و(إيصال) المساعدات الإنسانية من دون عراقيل".

كما نددت المنظمة بشدة بالحرب التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية في يونيو الماضي، عقب قمتها في تيانجين شمال الصين، قائلة إنها "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي والأمريكي في يونيو 2025 على إيران الذي استهدف بنى تحتية نووية مدنية وتسبب بسقوط ضحايا وانتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".