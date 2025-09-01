إعلان

نتنياهو يهاجم رئيس الأركان بسبب تسريبات بشأن الجيش

03:54 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير خلال اجتماع المجلس المصغر وطلب منه التوقف عن التسريبات بشأن الجيش.

وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن نتنياهو طالب زامير بوقف المؤتمرات الصحفية للجيش، التي وصفها بأنها "غير ديمقراطية" وتضر بالمعنويات.

وذكرت أن زامير قدم صفقة مقترحة مع حركة حماس، وأوضح رئيس الأركان مزايا الخطة وأعرب عن دعمه لها، ولكن عارض نتنياهو مناقشتها كما عارضها معظم الوزراء الحاضرين، مما أثار التوتر في الاجتماع.

وقال نتنياهو للمعارضين: إنه "لا حاجة للتصويت؛ فهو غير مطروح"، بينما أيّد الوزيران جدعون ساعر وجيلا جمليئيل الاقتراح.

وعقب إثارة التوتر بين الوزراء في الاجتماع، قال نتنياهو: "يمكن إجراء النقاشات خلف الأبواب المغلقة، ولكن في الخارج، يجب أن تكون هناك جبهة موحدة وقبضة حديدية"، وفقًا لـ"يديعوت أحرنوت".

وتنص الخطة على إعادة 10 أسرى أحياء و18 جثة خلال 60 يومًا، يتم خلالها وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، إلى جانب إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

بنيامين نتنياهو إسرائيل إيال زامير
