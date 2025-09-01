غزة- (د ب أ)

خرج طلبة إسرائيليون إلى الشوارع، اليوم الاثنين، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن وإبرام اتفاق سلام في غزة، حيث بدأوا العام الدراسي الجديد بإضراب.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري أن مئات الطلبة قاموا بإغلاق تقاطع في شمال البلاد، مطالبين بإبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المتبقيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضاف الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن بعض الطلبة كانوا يحملون لافتات كتب عليها "لا تعليم بدون الرهائن".

وبدأ اليوم الاثنين عام دراسي جديد لنحو 5ر2 مليون تلميذ إسرائيلي، بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن هناك طلاب من عشرات المدارس رفضوا حضور الفصول الدراسية، احتجاجا على استمرار أعمال القتال في قطاع غزة بعد مرور نحو عامين من اندلاع الحرب.

وجاء في التقارير أن الطلبة أغلقوا أيضا مداخل مدارسهم، بما في ذلك مدارس في تل أبيب. وقد تضررت 17 مدرسة في وسط إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "ها آرتس".

وذكرت "ها آرتس" أن هناك نحو 100 ممثل طلابي تجمعوا في ساحة الرهائن بتل أبيب، التي شهدت العديد من المسيرات والاحتجاجات منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت "هآرتس" عن طالب في الصف الثاني عشر، يدعى هانوخ كوهين، القول: "قررنا الإضراب تعبيرا عن تضامننا مع الأسرى لمجرد أنهم إسرائيليون مثلنا".

ويعتقد أن هناك نحو 20 من أصل 48 رهينة تحتجزهم حماس ما زالوا على قيد الحياة.