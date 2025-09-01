وكالات

خلال الأيام الماضية ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بسبب اكتشاف عيوب صحية خطيرة في قواعد الجيش الإسرائيلي، وثّقها الجنود أنفسهم.

وأصدرت "شعبة التكنولوجيا واللوجستيات" تعليمات لإجراء عمليات تفتيش داخل القواعد، لكن القادة المحليين اتخذوا إجراءات عقابية بحق الجنود الذين نشروا هذه الصور.

فحُكم على أحد الجنود في قاعدة "ساياريم" بالسجن العسكري 13 يومًا بعد تصويره فأرًا في الطعام ومشاهد أخرى توضح سوء النظافة، وتم توجيه التهمة له تحت بند "عدم الالتزام بتعليمات أمن المعلومات".

وقال المتحدث باسم الجيش إن الجندي اعترف بارتكابه المخالفة، مشيرًا إلى أن التعليمات تمنع التصوير داخل المعسكرات، وهي مطبقة على مستوى الجيش بأكمله. وأوضح مصدر عسكري لصحيفة "معاريف" أن الجندي يملك حق تقديم استئناف أمام قائد أعلى.

وتعتبر هذه الواقعة من أكثر الفضائح إحراجًا للجيش الإسرائيلي، إذ فشلت شعبة اللوجستيات والقوات البرية في توفير طعام صحي ومناسب للجنود، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المجندين خلال دورات أبريل وأغسطس لتعزيز الوحدات القتالية، حسبما أوردت صحيفة معاريف العبرية.

وكشفت مجندات عن واقع صعب داخل القاعدة، فقالت إحداهن: "لا أصدق أنني مضطرة للعيش في هذه الظروف، نحن جنود، بينما عناصر حماس لديهم حياة أفضل".

وأضافت مجندة أخرى: "الجيش يضغط علينا لتنظيف الفوضى قبل وصول الصحفيين وكبار الضباط، والجميع يخاف على رتبته، وأبسط الحلول هو الضغط على الجنود".

وأوضحت مجندة ثالثة أن الطعام غير صالح للأكل، وقالت: "حاولت تناوله الأسبوع الماضي فتقيأت، فقط لأدرك مرة أخرى أنه غير صالح، إنه أشبه بالتعذيب".

وأشارت التقارير إلى أن المشاكل الكبرى في قاعدة "ساياريم"، المتخصصة بتدريب سلاح حماية الحدود، كانت مرتبطة بانهيار نظام الكهرباء أثناء موجات الحر، ما أدى إلى انتشار صور ومنشورات على مواقع التواصل توثق سوء الحالة الصحية والنظافة، بما في ذلك مشهد وجود فأر في الطعام المقدم للجنود.