مقتل 5 وإصابة 5 بسبب الأمطار والفيضانات في شمال غرب باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرون، في حوادث ناتجة عن هطول الأمطار والفيضانات التي شهدها إقليم خيبر باختونخوا الواقع في شمال غرب باكستان.

وأفادت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين، بأن القتلى بينهم أربعة أطفال وامرأة، والمصابين هم رجل وامرأة وثلاثة أطفال.

وأصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في باكستان تقريرا أمس الأحد، بشأن الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي وقعت في أنحاء خيبر باختونخوا خلال اليومين الماضيين.

وجاء في التقرير أن هناك ستة منازل تضررت، ثلاثة منها دُمرت جزئيا وثلاثة أخرى كليا، بسبب الفيضانات الحضرية والمفاجئة.

وذكرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث أنه منذ 15 أغسطس/آب، أسفرت الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات عن مقتل 411 شخصا، وإصابة 258 آخرين، كما ألحقت أضرارا بـ 3580 منزلا في أنحاء الإقليم.