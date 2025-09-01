ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 247 شهيدا منذ بداية الحرب على غزة

وكالات

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 247 شهيدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام محارب عابد، مراسلة قناة القدس اليوم الفضائية، في مدينة غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وفقا للغد.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

كما أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن استهداف الصحفيين يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقائق للعالم.

وجمّلت النقابة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الصحفية إسلام محارب وجميع الصحفيين الذين ارتقوا أثناء تأدية مهامهم، ودعت المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية للتحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وقالت النقابة، إن دماء الشهداء ستظل نبراسًا للحقيقة، ولن تتوقف الكاميرات ولا الأقلام أمام محاولات الترهيب والقتل المتعمد.