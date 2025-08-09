

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يلتقي اليوم السبت في إسبانيا رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث خطة لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى.



وقالت المصادر للموقع الأمريكي، إن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيُقدم لحركة حماس وإسرائيل خلال أسبوعين، مشيرة إلى أنه "لا مشكلة في التوصل إلى خطة نهائية بين إسرائيل والولايات المتحدة لكن حماس لن تقبلها"، بحسب قولها.



وأضافت المصادر "حربنا مع حماس وليست مع الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة والحديث عن اتفاق شامل الآن "بلا جدوى".



وصرحت المصادر، أن الخطة الهجومية على قطاع غزة لن تُنفذ على الفور، إذ لم يُحدد جدول زمني لبدء العملية في المدينة ما يتيح وقتًا للتوصل إلى حل دبلوماسي.



وزعمت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترك الباب مواربًا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق.