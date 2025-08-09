تايلاند: نسعى لجمع أدلة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين كمبوديين

بانكوك- (د ب أ)

ذكر وزير خارجية تايلاند ماريس سانجيامبوجسا اليوم السبت أنهم يعكفون على جمع أدلة لاتخاذ إجراءات قانونية محلية ودولية محتملة ضد مسؤولين كمبوديين بسبب الاشتباكات الحدودية الأخيرة.

وأصدر وزير خارجية تايلاند تلك التصريحات قبل سفره إلى إقليم سورين برفقة القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الداخلية فومتام ويتشاياتشاي لمراقبة الوضع على الحدود بين تايلاند وكمبوديا والإشراف على خطة حماية المنطقة الخلفية وجمع المزيد من الأدلة على الأرض، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم السبت.

وأوضح ماريس أن إجراءات محلية ستعقب العملية القانونية التي تتخذها تايلاند، بينما القضية الدولية مازالت قيد دراسة.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية الدولية لديها العديد من المستويات والمتطلبات الإجرائية وعلى الرغم من امتلاك تايلاند بالفعل أدلة دامغة فإن المحاكم الدولية التي تنظر في قضايا جرائم الحرب تتطلب توثيقا شاملا، مما يجعل جمع أكبر قدر ممكن من المواد أمرا بالغ الأهمية، بحسب الصحيفة.