إندونيسيا تدين خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة

جاكرتا- (د ب أ)

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية القرار أحادي الجانب الذي اتخذته إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن تصرفات إسرائيل تعرض أيضا احتمالات تحقيق سلام في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزة للخطر، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وتابعت الوزارة أن محكمة العدل الدولية أكدت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وأن إسرائيل ليس لديها سيادة على الأراضي الفلسطينية. بالتالي، فإن أي إجراء تتخذه إسرائيل لا يمكن أن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن إندونيسيا تحث أيضا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات غير القانونية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد قالت أمس الجمعة إنها ستكثف حربها المستمرة منذ 22 شهرا مع حركة حماس بالسيطرة على مدينة غزة، مما أثار مخاوف بشأن المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة.