بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي.. نتنياهو: لن نحتل غزة

القاهرة- مصراوي

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "لن تحتل" قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على توسيع حملتها العسكرية بشكل كبير.

وادعى نتنياهو في أول تعليق علني له منذ أن أقر المجلس يوم الجمعة خطة للسيطرة على مدينة غزة: "لن نحتل غزة – نحن ذاهبون لتحرير غزة من حماس."

وقبل اجتماع مجلس الأمن القومي، كان نتنياهو قد أشار إلى أهداف أكثر تشددًا، حين قال لقناة فوكس نيوز مساء الخميس إن إسرائيل تعتزم السيطرة الكاملة على غزة.

لكن بعد مواجهة رد فعل واسع من حلفاء إسرائيل يوم الجمعة، خفّف نتنياهو من بعض الخطاب الذي استخدمه قبل الاجتماع.

وأضاف نتنياهو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "سيتم نزع السلاح من قطاع غزة، وسيتم إنشاء إدارة مدنية سلمية، ليست السلطة الفلسطينية، ولا حماس"ز

وأوضح: "هذا سيساعد على تحرير الأسرى ويضمن أن قطاع غزة لن يشكل تهديدًا لإسرائيل في المستقبل".

وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتلال يعني أن إسرائيل ستكون ملزمة قانونيًا بتوفير الخدمات الأساسية لضمان رفاهية السكان، وقد يكون هذا سببًا آخر يجعل إسرائيل يبدو أنها تتجنب استخدام مصطلح "الاحتلال". علمًا أن إسرائيل تسيطر بالفعل على الجزء الأكبر من الأراضي المحيطة بقطاع غزة.