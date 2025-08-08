منظمة إسرائيلية تطالب جنود جيش الاحتلال برفض تنفيذ الأوامر "تفاصيل"

القاهرة- مصراوي

طالبت منظمة "جنود من أجل الأسرى" الاحتياطية في إسرائيل الجنود برفض تنفيذ أوامر الخدمة العسكرية، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن من الصعب على الجنود رفض الأوامر بمفردهم، لكن الرفض الجماعي يجعل الأمر أسهل.

المنظمة تعتقد أن العمليات العسكرية الإضافية في غزة تمثل خطرًا جديًا على حوالي 50 أسير يُعتقد أن 20 منهم لا زالوا على قيد الحياة. وفي مقال رأي نشره يوتام فيلك، وهو ضابط احتياطي قرر التوقف عن الخدمة، وصف فيه شعوره بالخيانة من الحكومة الإسرائيلية بسبب ما رآه من تكلفة إنسانية في غزة وعدم الاهتمام بالأسرى.

كما أعرب مايكل ماير، ضابط استخبارات احتياطي سابق، عن غضبه من السياسيين الذين لا يدعون الجنود إلى الرفض، موجّهًا انتقادًا لعدد من كبار المشرعين الإسرائيليين، متسائلًا إن كانوا يهتمون بمقاعدهم السياسية أكثر من حياة الجنود.