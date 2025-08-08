رئيس الأركان: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ الخطة العسكرية بغزة

وكالات

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن القوات بدأت بالتعامل مع خطة عسكرية جديدة تخص قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش سيعمل على تنفيذها بأفضل ما يمكن لتحقيق الأهداف المرسومة، وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

جاء ذلك في أعقاب موافقة المجلس الوزاري المصغر على مقترح السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش للسيطرة على المدينة مع تقديم ما سماه "مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال".