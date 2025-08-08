(أ ب)

قال الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الباكستانية قتلت 33 مسلحا متشددا حاولوا التسلل من أفغانستان المجاورة إلى جنوب غرب البلاد الذي يشهد تمردا.

وأفاد الجيش، في بيان، بأن عملية جرت ليلة أمس في منطقة زوب بإقليم بلوشستان، حيث رصدت القوات "عناصر من الخوارج"، وهو الوصف الذي تستخدمه الحكومة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية.

وأضاف الجيش أن عملية تمشيط تجري للعثور على أي متمردين متبقين والقضاء عليهم.

ولطالما اتهمت باكستان حكومة طالبان في أفغانستان بغض الطرف عن المسلحين المتشددين الذين ينشطون قرب الحدود، فيما تنفي كابول هذه الاتهامات.

وقال الجيش الباكستاني إن المسلحين الذين قُتلوا كانوا يحظون بدعم من الهند، لكنه لم يقدم أي أدلة تؤكد هذا الادعاء.

ولطالما اتهمت باكستان نيودلهي بدعم حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين في بلوشستان.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب نيودلهي.





