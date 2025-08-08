روبيو: الاعتراف بفلسطين كافأ حماس وأفشل مفاوضات السلام

وكالات:

حمّل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الاعترافات الدولية بدولة فلسطينية مسؤولية انهيار مفاوضات السلام، معتبرًا أن هذه الخطوات "تكافئ حماس" وتجعل التوصل إلى اتفاق "أكثر صعوبة".

شدد روبيو، في تصريحات لشبكة "إي دبليو تي"، على أنه "لن يكون هناك سلام في غزة أبدًا طالما أن حماس موجودة"، معتبرًا أن هدفها هو "تدمير إسرائيل وطرد كل يهودي من الشرق الأوسط".

وأضاف أن الحركة تشعر بالجرأة وتعتقد أنها "تكسب حرب العلاقات العامة العالمية"، مما يجعلها غير مستعدة لتقديم تنازلات.

وعن خطة احتلال غزة، أكد روبيو أن إسرائيل هي من تحدد في النهاية ما يجب فعله من أجل أمنها.

ووصف فكرة إقامة دولة فلسطينية بأنها "ليست مسألة حقيقية" في الوقت الراهن، متسائلًا عن كيفية تحديد حدودها ومن سيديرها، ومؤكدًا اتفاقه مع نتنياهو بأن الاعتراف بها يكافئ حماس.