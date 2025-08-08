احتجاجات في إسرائيل تزامنا مع تصويت الحكومة على احتلال غزة بالكامل

وكالات

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، يوم الخميس، احتجاجات متفرقة بالتزامن مع تصويت مجلس الوزراء الأمني على ما إذا كان سيوسع الحملة العسكرية ويعيد احتلال قطاع غزة بالكامل.

وتجمع مجموعة كبيرة من المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، حيث عقدت الحكومة اجتماعها. واحتشد المتظاهرون حول علم إسرائيلي كبير عليه صور الأسرى المحتجزين في غزة، وهم يهتفون لإنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى الذين لا يزالون في قبضة حركة حماس.

وجاء في بيان منتدى الأسرى الإسرائيليين: "تصعيد القتال هو بمثابة حكم بالإعدام واختفاء فوري لأحبائنا – انظروا في أعيننا عندما تختارون التضحية بهم. هذا هو الوقت المناسب لوضع اتفاق شامل على الطاولة يعيدهم جميعاً – جميع الخمسين أسيراً".

وقالت "أنات أنغريست"، والدة جندي إسرائيلي أسير لدى حماس، في بيان موجه لحكومة نتنياهو:

"لسنة وعشرة أشهر ونحن نحاول أن نصدق أن كل شيء يُفعل من أجل إعادتهم – لقد فشلتم".

وفي تل أبيب، أظهرت لقطات مصوَّرة متظاهرين يسيرون أمام مقر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مطالبين الحكومة بضمان عودة جميع الأسرى المتبقين سالمين.

كما نُظِّمت احتجاجات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى مثل هرتسليا، ورعنانا، ونس تسيونا.