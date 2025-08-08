إعلان

احتجاجات في إسرائيل تزامنا مع تصويت الحكومة على احتلال غزة بالكامل

12:06 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

احتجاجات في إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، يوم الخميس، احتجاجات متفرقة بالتزامن مع تصويت مجلس الوزراء الأمني على ما إذا كان سيوسع الحملة العسكرية ويعيد احتلال قطاع غزة بالكامل.

وتجمع مجموعة كبيرة من المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، حيث عقدت الحكومة اجتماعها. واحتشد المتظاهرون حول علم إسرائيلي كبير عليه صور الأسرى المحتجزين في غزة، وهم يهتفون لإنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى الذين لا يزالون في قبضة حركة حماس.

صورة 1 أسرى

وجاء في بيان منتدى الأسرى الإسرائيليين: "تصعيد القتال هو بمثابة حكم بالإعدام واختفاء فوري لأحبائنا – انظروا في أعيننا عندما تختارون التضحية بهم. هذا هو الوقت المناسب لوضع اتفاق شامل على الطاولة يعيدهم جميعاً – جميع الخمسين أسيراً".

وقالت "أنات أنغريست"، والدة جندي إسرائيلي أسير لدى حماس، في بيان موجه لحكومة نتنياهو:

"لسنة وعشرة أشهر ونحن نحاول أن نصدق أن كل شيء يُفعل من أجل إعادتهم – لقد فشلتم".

صورة 2 أسرى

وفي تل أبيب، أظهرت لقطات مصوَّرة متظاهرين يسيرون أمام مقر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مطالبين الحكومة بضمان عودة جميع الأسرى المتبقين سالمين.

كما نُظِّمت احتجاجات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى مثل هرتسليا، ورعنانا، ونس تسيونا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل نتنياهو الأسرى المحتجزين في غزة الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة