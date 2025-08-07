وكالات

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتطور الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وطهران، مؤكدا أنها شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضي.

وخلال مقابلة في برنامج "طهران، إيران، العالم"، قال عراقجي إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 مرات وهو ما يفوق عدد لقاءاته مع أي رئيس آخر بما في ذلك الدول التي تربطها بطهران علاقات وثيقة.

وأوضح عراقجي: "على سبيل المثال، لم أقابل فلاديمير بوتين إلا مرتين فقط، أو رؤساء دول مجاورة أخرى، لكن عدد اللقاءات التي عقدتها مع وزير الخارجية المصري خلال العام الماضي، على ما أعتقد، تجاوز العشرة. كما تجاوزت مكالماتنا الهاتفية ذلك بكثير. معظم هذه الاتصالات تتناول العلاقات الثنائية، وإن كانت قضية غزة وفلسطين جزءًا منها أيضًا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على أن مصر دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن طهران تتشاور مع القاهرة بشأن قضايا فلسطين وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والملف النووي، وكذلك بشأن العدوان الأخير".

وأضاف عراقجي: "أحرزنا تقدما جيدا في مجال العلاقات الثنائية، كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، تم تغيير أسماء الشوارع. كما اتخذ الجانب الآخر (مصر) إجراءات لن أخوض في تفاصيلها، ولكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين".

وتابع عراقجي: "علاقاتنا مع مصر فاقت التوقعات، لكننا لا نحن ولا هم في عجلة من أمرنا للإعلان رسميا عن هذه العلاقات. سيتم ذلك عندما يحين الوقت. سنصل إلى هذه النقطة في الأشهر المقبلة. ربما لولا الحرب والتطورات الأخيرة، لكنا قد وصلنا إلى تلك المرحلة في وقت أبكر، لكن هذه القضية ليست حاسمة لدرجة أننا نرغب في الوصول إليها في وقت أبكر. المهم هو أن لدينا علاقات جيدة جدا، كعلاقات دولتين عاديتين".