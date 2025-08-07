"قرد داروين".. اختراع صيني ثوري يحاكي الدماغ البشري

وكالات

كشفت جامعة تشجيانغ الصينية عن إنجاز علمي غير مسبوق تمثل في تطوير حاسوب جديد يُحاكي بنية الدماغ البشري، أطلقت عليه اسم "قرد داروين" (بالصينية: "أو كونغ")، ويُعد الأول من نوعه عالميًا من حيث اعتماده الكامل على مبادئ الحوسبة العصبية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الجامعة، فإن الحاسوب يعتمد على شريحة متقدمة تُعرف باسم "داروين 3"، تحتوي على أكثر من ملياري خلية عصبية اصطناعية، ويضم النظام الكامل 960 رقاقة عصبية، ما يمنحه قدرات فائقة في محاكاة النشاط العصبي.

وأشار البيان إلى أن عدد الخلايا العصبية الاصطناعية في "أو كونغ" يعادل تقريبًا عدد الخلايا العصبية في دماغ قرد المكاك، مما يجعله خطوة واعدة نحو بناء ذكاء اصطناعي يعتمد على مبادئ بيولوجية أكثر قربًا من الدماغ البشري.

وبفضل هذا التصميم المتقدم، تمكن العلماء من استخدام الحاسوب في نمذجة الأدمغة لدى كائنات مختلفة تتفاوت في تعقيدها العصبي، بما في ذلك:

ديدان Caenorhabditis elegans

سمك الزرد

الفئران

قرود المكاك

ويؤكد الخبراء أن "قرد داروين" يمهد الطريق أمام فهم أعمق لآليات الدماغ دون الاعتماد على التجارب البيولوجية المباشرة، ما يُسهم في تعزيز أبحاث الأعصاب، وتطوير حلول ذكية مستوحاة من البنية العصبية الطبيعية.

يُنظر إلى هذا الابتكار باعتباره تطورًا محوريًا في مجال الذكاء الاصطناعي، يُمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في الطريقة التي تُبنى بها أنظمة الحوسبة الذكية.





