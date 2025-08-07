إعلان

انهيار طيني يضرب قرية هندية ويخلّف قتلى ومفقودين (صور- فيديو)

11:53 ص الخميس 07 أغسطس 2025

فيضانات

background

وكالات

ضربت فيضانات مفاجئة شمال الهند، الثلاثاء، مما أدى إلى إجلاء ما لا يقل عن 70 شخصًا، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، وفقًا لمسؤولين في أوتاراخاند.

ولقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم في الفيضانات، التي تسببت في انهيار طيني صُوّر بالفيديو وهو يبتلع قرية في جبال الهيمالايا.

ووفقًا لما نشرته القيادة المركزية للجيش الهندي عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، نقلًا عن موقع Yahoo.com، أكدت السلطات المحلية أن وحدات من الجيش وقوات الاستجابة للكوارث تعمل على الأرض للبحث عن ناجين وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.

وتسببت الأمطار الغزيرة، الناتجة عن ظاهرة تعرف بـ"الانفجار السحابي"، في إطلاق موجة مفاجئة من الفيضانات في أوتاركاشي، حيث تقع قرية دارالي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في منسوب نهر خيرجانجا قرابة الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش).

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة المقبلة، ما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع.

فيضانات انهيار طيني الهند
