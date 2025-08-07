السفير الأمريكي بإسرائيل: توسيع نشاط "غزة الإنسانية" لتكون 16 مركزًا

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، الخميس، إنه سيتم توسيع نشاط مؤسسة غزة الإنسانية لتكون 16 مركزا بدلا من 4 وتعمل على مدار الساعة.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية لآلية عمل مؤسسة غزة الإنسانية، تصر واشنطن وتل أبيب على فعالية عمل المؤسسة التي يدور حولها كثير من الشكوك، بعد استشهاد ما يزيد عن 1300 فلسطيني من منتظري المساعدات.

وقبل أيام، أشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة "غزة الإنسانية" بالمنظومة الأممية.

وأكد لازاريني، أن آلية المساعدات الحالية المتمثلة في "غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، دوافعها سياسية ومسؤولة عن استشهاد نحو 1400 جائع في القطاع.

وأوضح لازرايني، أن الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 5 أشهر، مؤكدا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

وشدد المفوض العام للأونروا، على أن إضعاف الوكالة الأممية متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.