حماس: إبعاد مفتي القدس عن الأقصى إجراء تعسفي إسرائيلي وسط حملة تهويد

وكالات

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأربعاء، أن إبعاد مفتي القدس عن الأقصى إجراء تعسفي من الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على المسجد الأقصى.

وقالت حماس، إن المسجد الأقصى يتعرض لحملة تهويد مسعورة من حكومة الاحتلال والمستوطنين، مشددة على أن الاحتلال يستهدف أئمة وخطباء الأقصى بالاعتقال والإبعاد.

ودعت حماس، العرب والمسلمين للتحرك العاجل لحماية الأقصى والمقدسات من التهويد.

وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور.

وقالت محافظة القدس، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرّت ثمانية أيام، صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور".

وكان المفتي حسين استنكر، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى الشهر الماضي، سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بعدها بتسليمه قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.