أبوظبي - (د ب أ)

يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى روسيا غدا الخميس.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام )، يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين الإمارات وروسيا ارتفع العام الماضي إلى 400 مليون دولار من 155 مليون دولار فى عام 2001 .