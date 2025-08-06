الجزائر: ما نطالب به للفلسطينيين نطالب به لكل الشعوب

وكالات

أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الثلاثاء، أن الأسير الإسرائيلي دافيد أفيتار ما كان له أن يكون محتجزا حتى الآن لو لا انتهاك قرار وقف إطلاق النار من قبل قوة محتلة.

وأضاف بن جامع: "ليس لدينا معايير مزدوجة فما نطالب به للفلسطينيين نطالب به لكل الشعوب والحصول على الغذاء هو حق للجميع"، مشيرا إلى أن قوة الاحتلال التي قطعت المياه والغذاء عن غزة وأنكرت المجاعة هناك هي التي دعت لجلسة مجلس الأمن اليوم.

وأكد بن جامع، أن عمليات الإنزال الجوي لن تسهم في حل أزمة المجاعة والاحتلال يجب أن يفتح كل المعابر والطرقات والممرات أمام الوصول الإنساني، موضحا أن الجوع أصبح واقعا في غزة وليس استثناء و180 شخصا ماتوا جوعا بينهم 93 طفلا.

وشدد المندوب الجزائري، على أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، موضحا أنه لا يمكن للجهل أو الصمت أن يبررا الإبادة الجماعية التي تحدث في القطاع، مطالبا بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة.