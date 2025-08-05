إعلام عبري: صربيا تصدر أسلحة لإسرائيل رغم إعلانها حظر ذلك

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إن صربيا صدرت أسلحة بقيمة 55 مليون يورو إلى إسرائيل في النصف الأول من 2025 بالرغم من إعلان رئيسها وقف صادرات السلاح، أي صفقات بقيمة أكبر مما تم خلال عام 2024.

وتأتي صادرات الأسلحة الصربية، على الرغم من إعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل في أواخر يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى إسرائيل بلغت 47.9 مليون دولار في عام 2024، رغم الأدلة على ارتكابها جرائم حرب في غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه رُصدت 16 رحلة جوية إسرائيلية إلى العاصمة بلجراد، قبل أن تعود إلى قاعدة نيفاتيم، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت الصحيفة، أن صربيا تتكتم على بيانات صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، كما رفضت عدة مرات طلبات الحصول على المعلومات التي تقدمت بها الشبكة الصربية للحريات المدنية والتي كان آخرها في نهاية يوليو الماضي.