هل يتوسط نتنياهو لتهدئة التوترات بين روسيا والولايات المتحدة؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

في الآونة الأخيرة، ارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا مع تبادل تصريحات تنذر بتصعيد خطير بين الطرفين، وصلت إلى حد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال غواصتين نوويتين قرب الأراضي الروسية.

وفي ظل هذا التصعيد واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي طالبت واشنطن مرارًا بإنهاءها، يتوسط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين لمعالجة هذا التوتر، بحسب ما قالته مصادر مقربة من نتنياهو لهيئة البث العبرية.

وأمس الاثنين، جرى اتصالًا هاتفيًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي، وهو الاتصال الثاني الذي يجريه الطرفان خلال أسبوع واحد، وتم إبلاغ الرئيس الأمريكي بهما. وناقش نتنياهو وبوتين خلال المكالمات الهاتفية التوتر في المنطقة أهمها التوتر مع إيران والمحادثات التي تجريها إسرائيل مع سوريا.

كما أجرى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية محادثات عدة مع الحكومة الروسية، بعلم من الولايات المتحدة، بعض هذه المحادثات مُعلن عنها والبعض الأخر لا يزال سريًا، وفقًا للهيئة العبرية.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما تم تداوله في الإعلام العبري عن هذه الوساطة، إلا أن مصادر مقربة من نتنياهو قالت لهيئة البث العبرية، إن هناك علاقة شخصية قوية بين نتنياهو وبوتين وترامب، مما يعطي لإسرائيل قدرًا من المشاركة في مثل هذه المحادثات.

ويأتي ذلك بعد أن لوّح الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري ميدفيديف، باستخدام ما يُسمى بـ"اليد الميتة الأسطورية"، في تهديد مباشر للولايات المتحدة، تلك التصريحات التي أثارت غضب واشنطن.

و"اليد الميتة"، هو نظام ردع نووي ويوفر ضربة نووية انتقامية واسعة النطاق عند التعرض لهجوم، بحسب ما وصفته وكالة "تاس" الروسية.

وردًا على تصريحات ميدفيديف، أعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، إرسال غواصتين نوويتين بالقرب من الأراضي الروسية، قائلًا إنهما موجودتان في "المكان المناسب". ومن جانبها، قللت موسكو من أهمية هذه الخطوة، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلاده لا ترى في تصريح الرئيس الأمريكي مؤشرًا على تصعيد التوتر النووي.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الـ10 أيام التي منحها ترامب، في نهاية يوليو الماضي، لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فإن الرئيس الأمريكي قرر إرسال مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لروسيا الأسبوع المقبل لبحث هذا الأمر.