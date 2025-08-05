القوات الإسرائيلية تردم 7 ينابيع مياه جنوب الخليل

رام الله- (د ب أ)

ردمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سبعة ينابيع مياه، في منطقة الباحة ببلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عبد الله أبو شرخ مالك الينابيع قوله إن "قوات الاحتلال داهمت منطقة الباحة ببلدة الظاهرية مصطحبة جرافات وخلاطات ومضخة وردمت سبعة عيون ونبع مياه خاصة لعائلته".

وأضاف أن "قوات الاحتلال استولت على معدات وأسلاك كهرباء خاصة بالينابيع وأراضيه الزراعية".