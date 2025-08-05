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بن غفير يطالب رئيس الأركان بإعلان امتثاله لأوامر احتلال غزة

10:01 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن على رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير أن يوضح بجلاء أنه سيمتثل كليا لأوامر المستوى السياسي حتى لو تقرر احتلال قطاع غزة.

وتشهد إسرائيل خلافات بين الجانب السياسي والعسكري، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل كل المناطق بما فيها تلك التي يمكن أن يوجد بها الأسرى.

لكن مصادر تقول إن رئيس الأركان قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال القطاع.

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إيتمار بن غفير احتلال غزة إيال زامير
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