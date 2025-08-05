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بينهم طفلان.. إصابة عدة أشخاص في هجوم روسي على أوكرانيا

08:08 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

هجوم روسي

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وكالات

قال سيرهي زيلينسكي رئيس مجلس مدينة لوزوفا الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن عدة أشخاص أصيبوا في أكبر هجوم جوي روسي على المدينة منذ بدء الحرب.

وأضاف رئيس مجلس مدينة لوزوفا الأوكرانية: "تضررت بنية تحتية حيوية ومبان سكنية ومنازل".

وتابع: "تعرضت لوزوفا لأكبر هجوم منذ بداية الحرب"، مضيفا أن عدة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بالمدينة الواقعة في جنوب منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وفقا للغد.

ولم يتضح بعد حجم الهجوم على المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 55 ألف نسمة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تصريحات زيلينسكي. ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا.

واستهدفت هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ منطقة خاركيف، القريبة من الحدود بين البلدين، بشكل متكرر منذ بداية الحرب.

وقال زيلينسكي، إن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت في أجزاء من لوزوفا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين، إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

كانت الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019.

وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك.

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