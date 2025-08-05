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أردوغان لرئيس وزراء بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة وصل إلى نقطة حرجة

12:21 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى نقطة حرجة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين اليوم الاثنين بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وحسب البيان أبلغ أردوغان ستارمر أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى نقطة حرجة وأن من واجب الإنسانية فعل ما هو أكثر من رفع الأصوات تجاه ما يحدث، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربا عن دعمه لجهود الوسطاء الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد أردوغان على أهمية اتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل الدولتين.

وأثنى الرئيس التركي على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، كما بحث أردوغان وستارمر العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

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رجب طيب أردوغان كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الوضع الإنساني في غزة
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