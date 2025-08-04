تسريبات تكشف: نتنياهو أصر على استئناف حرب غزة رغم توصيات بوقفها

وكالات

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء الأحد، عن بروتوكولات مسرّبة من مفاوضات جرت في مارس الماضي، تُظهر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصرّ على استئناف الحرب في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، رغم توصيات واضحة من قادة أجهزة الأمن بوقف العمليات العسكرية وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى.

وأشارت القناة إلى أن هذا الإصرار جاء في وقت كانت فيه الفرصة مهيأة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وهو ما أثار غضب عائلاتهم، الذين اعتبروا أن التقرير "يُثبت أن الصفقة كانت ممكنة، لكن القيادة السياسية فضّلت استمرار القتال".

وتزامنًا مع ذلك يعتزم نتنياهو احتلال غزة بالكامل، وذلك وفقًا لما تناولته وسائل إعلام عبرية من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر "لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس".