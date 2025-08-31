الحوثيون يهاجمون مكاتب الأمم المتحدة في اليمن ويعتقلون موظفًا

وكالات

قال مصدر مسؤول، إن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، داهموا مكاتب وكالات الأمم المتحدة للأغذية والأطفال في العاصمة اليمنية صنعاء، واعتقلوا موظف من الأمم المتحدة.

وفي تصريحات لصحيفة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد، أكد المصدر أن العديد من المكاتب الأممية في اليمن تعرضت لهجوم، لافتًا إلى أنهم فقدوا الاتصال بالعديد من موظفي اليونيسيف، مرجحًا أنهم أيضا محتجزون.

وأضاف المصدر الأممي: "تعد هذه الغارات الأحدث في حملة طويلة الأمد يشنها الحوثيون ضد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في اليمن".

وفي وقت سابق، علق زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، على مقتل رئيس حكومة جماعته الموالية لإيران غير المعترف بها دوليا، وعدد من الوزراء خلال الضربة الأخيرة لإسرائيل، مؤكدًا أنها لن تؤثر على موقف اليمن، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأضاف عبد الملك الحوثي، الأحد، أن العدو الإسرائيلي استهدف ورشة لحكومة التغيير والبناء الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تقف جماعته موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو التي يرتكبها و كل ما تقدمه في سبيل الله ليس خسارة.

وأضاف الحوثي: "رصيد العدو من الإجرام يزداد، وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران"، مشيراً إلى أن العدو يقترف جرائم تجويع إزاء مليوني مسلم في قطاع غزة وهي جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنه.

وتابع:"نحن نواجه العدو في كل ميادين المواجهة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، وشعبنا لن يصيبه الوهن إزاء ما يتعرض له من عدوان، لان شعبنا يناجي الشعب الفلسطيني نحن معكم وندعمكم، وهذا موقف راسخ لا يمكن التراجع عنه".