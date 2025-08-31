الحوثي عن مقتل رئيس حكومته: لن نقف متفرجين إزاء جرائم إسرائيل

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، إن العدو الإسرائيلي يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل ويشكل خطرا على الأمة كلها.

وأضاف عبد الملك الحوثي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن مقتل رئيس حكومة الجماعة والموالية لإيران غير المعترف بها دوليا، وعدد من الوزراء خلال الضربة الأخيرة لإسرائيل لن تؤثر على موقف اليمن، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأكد زعيم جماعة أنصار الله، أن العدو الإسرائيلي استهدف ورشة لحكومة التغيير والبناء الخميس الماضي، أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تقف جماعته موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو التي يرتكبها و كل ما تقدمه في سبيل الله ليس خسارة.

وأضاف الحوثي: "رصيد العدو من الإجرام يزداد، وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران"، مشيراً إلى أن العدو يقترف جرائم تجويع إزاء مليوني مسلم في قطاع غزة وهي جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنه.

وتابع:"نحن نواجه العدو في كل ميادين المواجهة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، وشعبنا لن يصيبه الوهن إزاء ما يتعرض له من عدوان، لان شعبنا يناجي الشعب الفلسطيني نحن معكم وندعمكم، وهذا موقف راسخ لا يمكن التراجع عنه".