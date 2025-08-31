إعلان

نتنياهو: ربما لا يوجد في حماس حاليًا من يعلن اغتيال أبو عبيدة

03:06 م الأحد 31 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة، على اغتيال الجيش الإسرائيلي للمتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة.

وقال نتنياهو، اليوم في مستهل اجتماع الحكومة، إن الجيش الإسرائيلي استهدف المتحدث باسم كتائب القسام، "وننتظر نتائج الهجوم"، مضيفًا: "ربما لا يوجد في حماس حاليًا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة"، وفقًا لموقع "والا" العبري.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" حاولا اغتيال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من خلال غارات جوية شنها الطيران الإسرائيلي على حي الرمال في غزة.

ورغم أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد أنه تم اغتيال أبو عبيدة، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن جيش الاحتلال يواصل جمع التفاصيل. وقال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية: "يبدو أن العملية ناجحة".

بنيامين نتنياهو إسرائيل حماس أبو عبيدة
