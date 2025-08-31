إعلان

القسام: استهدفنا آليتين إسرائيليتين في حي الزيتون

02:21 م الأحد 31 أغسطس 2025

كتائب عز الدين القسام

وكالات

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت أمس دبابة ميركافا وجرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وعبوة شواظ في شارع 8 جنوب غربي حي الزيتون بمدينة غزة.

وليل الجمعة، شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

ولكن بعد اختفاء الجنود بساعات ليست بالقليلة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه خلال القتال بحي الزيتون شرقي غزة كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، مشيرة إلى أنه تبين لاحقًا عدم حدوث ذلك.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة، بحسب قولها.

كتائب القسام حماس حي الزيتون مدينة غزة
