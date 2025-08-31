إعلان

صحة غزة: 88 شهيدًا في القطاع خلال يوم

02:06 م الأحد 31 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدًا و421 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 63 ألفًا و459 شهيدًا و160 ألفًا و256 جريحًا.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، بوفاة 7 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي إلى 339 شهيدًا بينهم 124 طفلًا.

وزارة الصحة قطاع غزة مجاعة غزة
