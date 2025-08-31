صحة غزة: 88 شهيدًا في القطاع خلال يوم



وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدًا و421 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 63 ألفًا و459 شهيدًا و160 ألفًا و256 جريحًا.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، بوفاة 7 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي إلى 339 شهيدًا بينهم 124 طفلًا.