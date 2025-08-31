إعلان

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات جوية ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

09:51 ص الأحد 31 أغسطس 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ في وقت سابق اليوم الأحد غارات جوية ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف "البنية التحتية العسكرية لحزب الله بما في ذلك البنية التحتية تحت الأرض" حيث كان الجيش قد رصد نشاط حزب الله، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم.

يأتي ذلك فيما تعهدت الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات لنزع سلاح حزب الله، الذي يسيطر بشكل فعليا على جنوب لبنان منذ عقود. وتعهد حزب الله بعدم تسليم سلاحه.

الجيش الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله غارات جوية
