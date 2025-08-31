

وكالات

نشرت حركة حماس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صورة تعرض لأول مرة لقادتها الذين لقوا حتفهم في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد بعد إعلان إسرائيل اغتيال قائد الجناح العسكري محمد السنوار في غارة جوية بمدينة خان يونس.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد،، استشهاد رئيس أركانها محمد السنور، شقيق الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي استشهد في أكتوبر 2024.

ونشرت كتائب القسام، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، مجموعة من الصور قالت إنها تُنشَر لأول مرة للقادة الشهداء إسماعيل هنية "أبو العبد"، ويحيى السنوار "أبو إبراهيم"، ومحمد الضيف "أبو خالد"، ومروان عيسى "أبو البراء"، وباسم عيسى "أبو عماد"، ومحمد السنوار "أبو إبراهيم".

وهذه هي المرة الأولى التي تورِد فيها حركة حماس محمد السنوار بوصفه شهيدًا، لتؤكِّد بذلك نبأ استشهاده.

وفي منشور آخر، أكدت كتائب القسام استشهاد محمد السنوار، الذي قاد هيئة الأركان بالقسام، بعد استشهاد محمد الضيف في منتصف يوليو 2024، وفقا للغد.

وفي يوم الأحد، الثامن من يونيو الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه عثر على جثمان محمد السنوار، شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

حينها، قال جيش الاحتلال، في بيان مشترك مع الشاباك، إنه في عملية دقيقة نفذتها قوات الجيش وجهاز الشاباك، وبعد استكمال عملية التشخيص على الجثة، تأكد العثور على جثة محمد السنوار في مسار النفق تحت الأرض الواقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وأضاف البيان: "أنه تم اغتيال محمد السنوار إلى جانب محمد شبانة، قائد لواء رفح، في عملية مشتركة للجيش والشاباك في 13 مايو 2025، في أثناء تواجدهما داخل مجمَّع قيادة وسيطرة تحت أرضي، تعمل فيه حاليًّا قوات الجيش".

وأشار البيان إلى أنه خلال عمليات التمشيط في المسار التحت أرضي، تم العثور على أغراض تعود للسنوار وشبانة، بالإضافة إلى مواد استخباراتية أخرى تم تحويلها لمواصلة التحقيق، كما تم العثور على جثث أخرى يجري التحقق من هوياتهم.