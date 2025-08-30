إعلان

إعلام عبري: الكابينت لن يناقش غدًا الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس

08:15 م السبت 30 أغسطس 2025

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر سياسي، السبت، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لن يناقش غدا الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس.

وأكد المصدر السياسي، أن الخطة الوحيدة المطروحة هي إخضاع حماس وصفقة شاملة وفق الشروط الخمسة، موضحا أن قادة الأجهزة الأمنية طالبوا بنقاش حول الصفقة الجزئية المطروحة بالمجلس الوزاري المصغر.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن نتنياهو متمسك بالشروط الخمسة التي حددها لإنهاء الحرب وهي: نزع سلاح حماس وقطاع غزة، إعادة جميع الأسرى، فرض السيطرة الإسرائيلية على القطاع دون مشاركة من حماس أو السلطة الفلسطينية.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر القناة 12 العبرية حماس نتنياهو قطاع غزة نزع سلاح حماس
