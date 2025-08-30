السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة لبحث قرار واشنطن

وكالات

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن اتصالات مكثفة تجريها القيادة الفلسطينية لبحث قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني برئاسة أبو مازن المشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والتي ستتضمن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين"، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفته بمحاولات "تجاوز المفاوضات عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك جهود الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".