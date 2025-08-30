إعلان

السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة لبحث قرار واشنطن

04:50 م السبت 30 أغسطس 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن اتصالات مكثفة تجريها القيادة الفلسطينية لبحث قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني برئاسة أبو مازن المشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والتي ستتضمن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين"، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفته بمحاولات "تجاوز المفاوضات عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك جهود الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الفلسطيني واشنطن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر