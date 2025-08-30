إعلان

إعلام عبري: الجنود الأربعة المفقودين بحي الزيتون وُجدوا بصحة جيدة

01:12 م السبت 30 أغسطس 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه خلال القتال بحي الزيتون شرقي غزة كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، مشيرة إلى أنه تبين لاحقًا عدم حدوث ذلك.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة، بحسب قولها.

وليل أمس، شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حي الزيتون قطاع غزة مدينة غزة احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر