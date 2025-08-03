مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقون يدعون لوقف الحرب في غزة

وكالات

دعا عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين الإسرائيليين إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، معتبرين أنها تجاوزت أهدافها وتسببت في خسائر كبيرة دون تحقيق إنجازات استراتيجية واضحة.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس مالكا، إن "عملية عربات جدعون في غزة لم تحقق أي شيء"، مشيرًا إلى أن الحرب التي بدأت عادلة، أصبحت الآن تقود إسرائيل نحو فقدان أمنها.

وفي السياق ذاته، صرّح رئيس جهاز الأمن العام السابق (الشاباك)، يورام كوهن، بأن إسرائيل "دفعت أثمانًا في حرب غزة بإصابات وقتلى أكثر من اللازم"، مضيفًا أن "الإنجازات كانت محدودة للغاية".

من جهته، قال رئيس الموساد السابق داني ياتوم: "آن الأوان لكي تتوقف هذه الحرب"، بينما أكد سلفه تامير باردو أن "إسرائيل تختبئ خلف الكذب الذي أوجدته بنفسها، وهذا الكذب يُباع للجمهور".

أما وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق موشي ياعلون، فقد وجه انتقادًا مباشرًا للحكومة الحالية، قائلًا: "في حكومتنا الآن أعضاء غيبيون يجرونها باتجاه غير واقعي".